Udinese, sabato amichevole control Spal

A causa dello slittamento al 30 settembre della prima giornata contro lo Spezia, l’Udinese sabato 19 settembre alle ore 15 sosterrà una gara amichevole contro la Spal. Questo il comunicato della società friulana: “Nuovo test pre campionato per i bianconeri che sabato affronteranno la SPAL guidata dall’ex allenatore dell’Udinese Pasquale Marino. Il match si disputerà a Premariacco (UD) a porte chiuse con calcio d’inizio alle ore 15. La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva, a partire dalle 14:30, su Udinese TV canale 110 DTT in FVG e Veneto e in streaming sul sito www.udinesetv.it. “.