Udinese, Samir: “Grazie ai friulani riconquisterò la nazionale”

Il difensore dell’Udinese, Samir ha parlato della sua esperienza in Italia con la maglia dei friulani, del suo futuro e della nazionale brasiliana che lui vuole riconquistare. Queste le sue parole in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport: “A gennaio saranno 5 anni che sono qui. Ormai sono friulano, come lo è anche la mia famiglia. Qui c’è la possibilità di fare una vita tranquilla, in serenità. È un tipo di sicurezza che non è sempre possibile avere in Brasile, a Rio. Mi mancano gli amici, la famiglia. Prima mamma e papà venivano da me almeno due volte l’anno, ma ora, per la pandemia, non è possibile“.

Primi ricordi in Italia

“Qui ho trovato una colonia nutrita di brasiliani che mi ha aiutato molto. C’erano Danilo, Ewandro, Matos, Lucas Evangelista e Felipe. Poi, il lavoro sul campo, molto diverso da quello che si faceva in Brasile. L’approccio è differente, si lavora duro, l’aspetto tattico è curato nel dettaglio. Da noi non ha questa importanza“.

Negli ultimi 4 anni ha sempre segnato. Prossima vittima?

“Non ho un bersaglio preferito. Se segno già domenica, contro il Genoa, ben venga. Quando capita cerco sempre di buttarla dentro“.

Nazionale

“Sì, uno sportivo deve sempre avere stimoli. Per un brasiliano poi la Seleçao ha un fascino pazzesco, è stato un grande orgoglio vestirne la maglia con le Under. È una cosa in cui credevo da piccolo e ora da adulto ho lo stesso sentimento“.

Dove può migliorare?

“C’è sempre tanto lavoro da fare. In questo senso il mister dà una grande mano, parliamo tanto ogni giorno. Posso progredire nell’uno contro uno, nelle uscite dalla difesa“.

Le differenze tra tutti gli allenatori che ha avuto a Udine

“Non mi piace paragonare gli allenatori fra loro. Ognuno mi ha lasciato qualcosa. Iachini, Tudor, Delneri, Oddo, Velazquez e lo stesso Gotti. Devo ringraziarli tutti, perché hanno avuto fiducia in me“.

Obbiettivo dell’Udinese?

“Quest’anno ci sono giocatori di qualità, che ci danno più forza. La squadra ha guadagnato energia, i nuovi che vogliono dimostrare le loro potenzialità. Dobbiamo solo trovare il giusto mix e uscirà qualcosa di importante“.