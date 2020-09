Udinese, Samir: “Il calcio italiano è una grande scuola per i difensori”

In procinto di raggiungere le 100 presenze in Serie A (94 con la maglia dell’Udinese, 3 col Verona), il difensore bianconero Samir ha concesso un’intervista all’Esporte News Mundo. Da quasi cinque anni in Europa, il brasiliano attribuisce la sua crescita come difensore al calcio italiano: “Venire in Italia è stato fondamentale perché qui è richiesto molto impegno tattico e io sono migliorato tanto sotto questo aspetto. Il calcio italiano è una grande scuola per i difensori. Ho imparato molto, continuo a imparare e spero di crescere sempre di più come giocatore”. Oggi, all’età di 25 anni, Samir ha un contratto con la società friulana fino a giugno 2023.