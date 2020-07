Udinese, Samir: “Oggi partita importantissima per noi”

Il difensore dell’Udinese, Samir prima del match contro la Sampdoria. Queste le sue parole ai microfoni di Sky:

Questa è una partita che vale un pezzo di salvezza?

“Sì, quella di oggi è una partita importantissima per noi. Io mi sento bene sia fisicamente che mentalmente, così come tutta la squadra, quindi secondo me oggi possiamo fornire una bella prestazione e avvicinarci al nostro obiettivo, ovvero la salvezza“.

Le ultime prestazioni vi hanno dato serenità?

“All’interno del nostro ambiente stiamo tutti cercando di lavorare con serenità, perché crediamo di avere delle buone qualità e siamo consci del nostro valore e per questo siamo sicuri di poterci salvare. La serenità è la cosa principale in questo momento, oggi scendiamo in campo per fare una bella partita e sono certo che la faremo“.

Dall’altra parte c’è Quagliarella, su di lui qualche attenzione particolare?

“Certo. Sono in Italia da un po’ e lo conosco, l’ho già affrontato qualche volta e penso che sia un giocatore fortissimo, sicuramente ci vorrà un po’ di attenzione su di lui. Sappiamo però che anche il resto della rosa ha delle qualità, così come sappiamo che ci vorranno gli attributi per portare a casa un buon risultato