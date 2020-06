Udinese, Samir: “Siamo sulla strada giusta”

Le parole del difensore bianconero autore del raddoppio nel test con il Brescia terminato 2-0 in favore dei bianconeri:

“Siamo partiti bene, soprattutto con una vittoria. Abbiamo messo in campo tutto quello che abbiamo fatto in queste settimane, siamo sulla strada giusta. E’ stato bello ritornare in campo e fare gol, ma devo fare i complimenti a tutta la squadra che ha ricominciato col piede giusto. Speriamo ora di portare questa voglia in campionato”.

E’ stato difficile ritrovare la forma fisica?

“E’ normale dopo tre mesi di stop avere qualche difficoltà, ma siamo assistiti da uno staff tecnico molto buono, sanno che è un periodo difficile e corto per la preparazione, per questo scendiamo in campo con tutte le nostre energie”.

Adesso vi aspettano 12 finali

“Dobbiamo usare la testa, è un po’ difficile giocare in uno stadio vuoto, ma è un ostacolo che dobbiamo superare e scendere in campo per lottare e vincere”.