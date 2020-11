Udinese, Samir: “Siamo una squadra forte, usciremo da questa situazione scomoda”

Il difensore dell’Udinese, Samir ha parlato prima della gara contro il Sassuolo. Queste le sue parole ai microfoni di Sky: “Le prestazioni nelle ultime sfide sono state positive ma questo non è sufficiente, dobbiamo dare di più e tenere alta l’attenzione fino alla fine per portare a casa un risultato positivo. Sono sicuro che abbiamo una squadra forte e che usciremo presto da questa situazione scomoda. Il Sassuolo ha grandi giocatori, l’anno scorso abbiamo avuto due partite complicate contro di loro anche se abbiamo portato a casa dei buoni risultati, credo però che quest’anno saranno più decisi a vincere. Le mie 100 presenze raggiunte nella sfida contro il Milan sono un grande traguardo per me e sicuramente si tratta di un passo importante nella mia carriera, ovviamente però sarei più contento se vincessimo oggi“.