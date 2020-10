Udinese, Samir: “Sono orgoglioso e fiero di far parte di questa squadra. Possiamo fare una grande stagione”

E’ stato suo il primo gol dell’Udinese della nuova stagione in corso, arrivato dopo tre ko di fila e zero reti messe a segno, il difensore Samir ha aperto con un colpo di testa alla vittoria contro il Parma. Il brasiliano ha parlato dell’avvio della stagione e del cammino che attende la squadra di Gotti. Queste le sue parole al Gazzettino: “È stato un successo importantissimo per la nostra strada, che è ancora lunghissima. Siamo tutti contenti per la prima vittoria. Ora dobbiamo proseguire su questo percorso, senza mollare niente, perché sappiamo che sarà difficile. Conosciamo le nostre qualità e domenica abbiamo avuto tanta soddisfazione per i primi tre punti portati a casa, che ci danno fiducia. Speriamo di mantenere questa fiducia per le prossime partite”.

Vincere all’ultimo minuto. E’ più bello?

“Secondo me sì, come era successo l’anno scorso contro la Juventus con quel gol di Fofana nel recupero. Vincere così ti lascia un sapore speciale“.

Hai segnato il primo gol della stagione

“Sono contento di aver sbloccato la partita e la squadra, ma è ovvio che sono più soddisfatto per la vittoria che per la mia gioia personale. Andava bene chiunque avesse segnato, a partire da Okaka e Lasagna“.

Mancano i gol degli attaccanti?

“Sicuramente lo ritroveranno presto, perché sono due giocatori tanto forti quanto importanti per noi. Hanno già dimostrato ampiamente il loro valore, quindi si sbloccheranno presto e faranno tanti gol per noi“.

Come era l’umore dopo le sconfitte iniziali?

“Le abbiamo analizzate a fondo. Concordo nel dire che con l’Hellas e i giallorossi meritavamo come minimo il pareggio. A essere onesto, contro lo Spezia il risultato è stato giusto, ma potevamo fare qualche punto nelle altre due gare. Il calcio è così: dobbiamo andare oltre i nostri errori, senza rimpianti“.

Vi ha fatto bene la chiusura del calciomercato?

“Molto, per due motivi. La concentrazione ora è soltanto qui, invece inevitabilmente con il mercato aperto un po’ la testa va a quelle che sono le voci. Adesso siamo focalizzati solo sul campionato. E poi i giocatori arrivati sono importantissimi, su tutti Pereyra e Deulofeu, ma anche gli altri. Sono arrivati per farci fare un salto di qualità e per darci una bella mano. Siamo contenti di avere gente di questa qualità in rosa per toglierci tante soddisfazioni“.

Quanto sta mancando Nuytinck in difesa?

“Tanto, perché è fortissimo. Ha fatto vedere sempre ottime cose in queste stagioni, quando ha avuto l’opportunità di giocare con continuità. Per noi è un punto di riferimento dietro e quando tornerà sarà molto utile alla causa. Al momento in difesa siamo disponibili solo in 4, ma restiamo sul pezzo in attesa di tempi migliori“.

Adesso si va a Firenze, in un campo stregato

“Non dobbiamo pensare a questo, perché ogni partita ha una storia sua. Da quando sono qui abbiamo avuto opportunità di vincere al Franchi, solo che non le abbiamo sfruttate. Dobbiamo restare concentrati e riproporre quanto fatto domenica contro il Parma. Già partire con quell’atteggiamento sarà importante”.

Attenzione a Ribery

“È sempre molto forte. Lo vedevo in campo già quando ero giovane, e l’ho ammirato soprattutto nel Mondiale 2006, perso in finale contro l’Italia, e in quello del 2010, quando eliminò proprio il Brasile. Me lo ricordo bene al Bayern Monaco, ha una qualità incredibile, anche se la Fiorentina non è solo lui. Dobbiamo stare attenti a ognuno di loro“.

Obbiettivo convocazione con il Brasile?

“Sì, sono già stato convocato ed è stato un grande risultato. Io penso a fare bene qua, perché così so che tornerò nella Selecao. So che lo staff del professor Tite ci sta seguendo tutti con attenzione, quindi devo solo pensare a giocare bene per l’Udinese, e la possibilità arriverà“.

Come state convivendo con il Covid-19?

“Resta una situazione difficile per tutti; noi stiamo rispettando i protocolli medici che la società ci impone e abbiamo appena fatto un’interessante riunione a riguardo. Stiamo seguendo tutte le regole necessarie per evitare problematiche legate al virus, facendo sempre solo casa e lavoro. Non porto nemmeno mia figlia a scuola: è un dispiacere, ma va fatto per il bene nostro e di tutti. Speriamo che presto il vaccino risolva il problema”.

Dove può arrivare questa Udinese?

“Con questa rosa possiamo pensare a un buon posto in classifica. Non faccio proclami dicendo Europa League, ma dico che staremo sempre sul pezzo. Sono orgoglioso e fiero di far parte di questa squadra, convinto che possiamo fare una grande stagione. Sono a Udine da 5 anni e conosco l’ambiente più di tanti altri: faremo bene“.