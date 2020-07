Udinese-Sampdoria, i precedenti

Nella 32° giornata del campionato di Serie A, l’Udinese ospita la Sampdoria. I friulano arrivano dalla vittoria netta contro la Spal per 3-0, mentre i doriani sono reduci dalla sconfitta per 2-0 contro la super Atalanta di Gasperini. All’andata si imposero i blucerchiati allo stadio Ferraris per 2-1 con le reti di Gabbiadini e Ramirez, mentre per i friulani segnò Nestorovski. Ecco la panoramica dei precedenti tra le due squadre:

Gare disputate a Udine 34

Gare disputate a Genova 35

Gare disputate in totale 69

Vittorie Udinese a Udine 13

Vittorie Udinese a Genova 5

Vittorie Udinese totali 19

Pareggi a Udine 8

Pareggi a Genova 13

Pareggi totali 21

Vittorie Sampdoria a Udine 10

Vittorie Sampdoria a Genova 19

Vittorie Sampdoria totali 29

Reti Udinese a Udine 63

Reti Udinese a Genova 40

Reti Udinese totali 103

Reti Sampdoria a Udine 55

Reti Sampdoria a Genova 67

Reti Sampdoria totali 122

I MARCATORI DI UDINESE-SAMPDORIA



UDINESE 103 reti

12 reti: Di Natale

9 reti: Bettini

6 reti: Lindskog

4 reti: Pentrelli; tre reti: Soerensen Erling, Amoroso

Marcio, Iaquinta

2 reti: Rinaldi, Darin, Canella, Mereghetti, Edinho, Balbo, Bierhoff, Jorgensen, Quagliarella, Danilo

una rete: Moro, Ploeger, Menegotti, Virgili, Secchi, Fontanesi, Sassi, Milan, Rozzoni, Pantaleoni, Pulici, Mauro, Causio, Carnevale, Galparoli, Sensini, Gallego, Branca, Pizzi, Desideri, Marino, Cappioli, Bia, Calori, Pierini, Statuto, Bachini, Sosa, Jankulovski, Pizarro, Zapata, Gyan, Domizzi, D’Agostino, Isla, Felipe, Sanchez, Muriel, Geijo, Nestorovski

autoreti: Coscia, Pisano , Marco, Castellini.

SAMPDORIA 124 reti

13 reti: Mancini Roberto

6 reti: Montella

5 reti: Conti

4 reti: Ocwirk, Flachi, Eder

3 reti: Brighenti,

Mora, Cucchiaroni, Francis, Jugovic, Cassano, Bellucci, Soriano

2 reti: Gotti, Firmani, Scanziani, Vialli, Lombardo, Platt, Mihajlovic, Delvecchio,

Pazzini, Gabbiadini

una rete: Sabbattella, Bassetto, Righetto, Testa, Baldini, Tortul, Ronzon, Recano, Bolzoni, Milani, Skoglund Lennart, Veselinovic, Maggiora, Zanone, Brady, Pari, Souness, Katanec, Buso, Serena M., Amoroso Nicola, Chiesa, Veron, Leigle, Boghossian, Ortega,

Bazzani, Castellini, Volpi, Maggio, Mannini, Pozzi, Semioli, Gastaldello, Okaka, Obiang, Acquah, Duncan, Ramirez

autoreti: Cattaneo, Paganin A,

Bertotto, De Sanctis, Isla.

Fonte: Udinese.it