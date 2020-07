Udinese-Sampdoria, le probabili formazioni. Walace dal 1′ minuto se Jajalo non ce la fa

Dopo la vittoria di Ferrara contro la Spal per 3-0 l’Udinese ospita la Sampdoria nella 32° giornata del campionato di Serie A. Mister Gotti dovrà fare i conti con l’emergenza in cabina di regia, con Mandragora infortunato e Jajalo non al meglio. Nel caso in cui il bosniaco dovesse dare forfait è pronto Walace. In difesa Rodrigo Becao è favorito su Troost-Ekong, a centrocampo sulla sinistra torna Sema dalla squalifica al posto di Zeegelaar, come mezze ali confermatissimi Fofana e De Paul, in avanti ancora fiducia a Okaka con Lasagna. Per Ranieri la buona notizia è il ritorno dal 1′ minuto di Quagliarella. Ecco le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2)

Musso; Rodrigo Becão, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Walace, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna

SAMPDORIA (4-4-1-1)

Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Linetty, Jankto; Ramirez; Quagliarella