Udinese-Sampdoria / Post-partita, parla Cioffi: “ecco cosa succede a Beto”

Parla Cioffi: "Una vittoria che ha un bel sapore. Volevamo cominciare la partita in maniera aggressiva, possibilmente sbloccare il risultato e ci siamo riusciti ben due volte nel primo quarto d'ora che, a memoria del tempo, non era mai successo e quindi è una cosa che volevamo che accadesse e che mette in discesa le partite. Sono felicissimo per i ragazzi perché siccome ci fatico e fatichiamo insieme tutti giorni e, come si dice a Firenze, è giusto che quando ci sia da godere, si goda. Quindi, è un momento di comunione, è giusto, è una festa."

"C'è sempre qualcosa che puoi far meglio, qualcosa in cui puoi fare di più. Ci sono state delle sbavature dietro, ci sono state delle sbavature in avanti e in mezzo. Io credo che alla luce dei 90 minuti abbiamo meritato la vittoria con grande onore alla Sampdoria. L'abbiamo meritata con grande atteggiamento vincente che non vuol dire che devi vincere per forza ma la volontà di vincere e di provare a stupire, dare continuità. E' questa la strada che volgiamo percorrere e per la quale fatichiamo tutti i giorni." Ma non finisce qui. Arriviamo a Beto!