Udinese – Sassuolo, i convocati di Gotti e De Zerbi

I convocati dei due tecnici per la sfida della Dacia Arena di domani pomeriggio

UDINE - Archiviato il pareggio di San Siro che ha lasciato l'amaro in bocca per come è arrivato, è tempo di concentrarsi sulla sfida domani contro il Sassuolo. Il fischio di inizio è previsto per le ore 18. L'Udinese vuole proseguire con il suo ottimo momento, l'unica pecca delle ultime settimane è la sconfitta netta subita contro la Roma per 3 a 0.