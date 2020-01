Udinese-Sassuolo, il report dai campi

BRUSESCHI Ieri seduta al via alle ore 12,30 con una sessione video che ha preceduto le fasi di attivazione in palestra.

Ultimata questa parte del lavoro il gruppo si è spostato sul campo 4 del centro sportivo Bruseschi per una seduta prettamente tattica in vista del match contro il Sassuolo.

Mister Gotti si è concentrato sulla prova di alcune situazioni di gioco e sulla fase di costruzione della manovra attraverso specifiche esercitazioni e partitelle a tema.

Ad eccezione di Samir tutto il gruppo a disposizione dello staff tecnico.

Oggi la squadra scenderà in campo nuovamente alle ore 12.30.

MAPEI FOOTBALL CENTER Ieri pomeriggio la squadra neroverde ha svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e partitella con l’Under 18 di mister Pensalfini. Ancora lavoro differenziato per Chiriches, Defrel, Duncan, Marlon e Tripaldelli. Oggi seduta pomeridiana a porte chiuse.