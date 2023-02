Udinese-Sassuolo | Finalmente Tucu! Il capitano è tornato in gruppo

Il centrocampista argentino ha svolto tutta la seduta odierna in gruppo con i compagni. Da capire il suo impiego domenica

Redazione

Dopo la sconfitta con il Torino, l'Udinese è chiamata subito al riscatto e il calendario propone un'altra sfida dal peso specifico importante. I bianconeri visti domenica sono sembrati una squadra stanca e senz'anima e contro il Sassuolo, reduce da due vittorie importantissime contro Milan e Atalanta, servirà una prova di tutt'altra caratura. Gli emiliani sono forse l'avversario peggiore da incontrare in questo momento per i friulani, stroncati dagli infortuni e in un periodo di poca freschezza atletica. Il Sassuolo corre e sembra tornato quella della scorsa stagione. Nel frattempo ecco le ultime dal Bruseschi.

Roberto Pereyra è tornato ad allenarsi con il gruppo. Il capitano dell’Udinese ha saltato le ultime tre partite per un problema muscolare ma questo pomeriggio ha lavorato con il resto dei compagni, scrive La Gazzetta dello Sport. Condizioni in miglioramento: possibile una sua convocazione per la sfida di domenica contro il Sassuolo mentre resta da capire la sua eventuale gestione, se dal primo minuto oppure un ingresso a gara in corso.

Il rientro del capitano — Sottil può sorridere: il ritorno di Pereyra è fondamentale per tornare a fare punti. L'assenza si è sentita, soprattutto a livello di leadership, quando i bianconeri si sono trovati più in difficoltà. In caso di partenza dalla panchina però, ci sarà ancora una volta Ehizibue al suo posto, ad oggi nettamente in vantaggio su Ebosele. Vedremo quindi, dopo i prossimi allenamenti, la situazione legata alla sua presenza in campo con il Sassuolo.