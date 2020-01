Udinese, lavoro di scarico dopo il ko di Parma. Si rivede Samir

Questa mattina l’Udinese ha svolto la ripresa degli allenamenti al centro sportivo Bruseschi il giorno dopo la sconfitta contro il Parma al Tardini per 2-0. Il gruppo agli ordini di Gotti ha iniziato l’allenamento con il riscaldamento, poi partitelle a tema a campo ridotto, e infine esercitazioni sulla finalizzazione. Lavoro di scarico invece per i protagonisti del match di ieri contro i ducali. Torna a lavorare in gruppo il brasiliano Samir , lavoro a parte per lui, che dopo l’operazione al menisco del ginocchio sinistro a ripreso a correre.