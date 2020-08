Udinese, se Gotti non resta si pensa a Semplici

Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti sta valutando il suo futuro sulla panchina bianconera. L’allenatore bianconero e la società friulana sono a colloquio per stabilire quello che sarà il futuro. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’Udinese sarebbe intenzionata al cambio in panchina, per questo il nome dell’ex Spal, Leonardo Semplici sarebbe in cima alla lista del club di Pozzo. Dopo il gran lavoro sulla panchina della Spal, con una cavalcata dalla Lega Pro alla Serie A, conquistando due salvezze. Lo scorso anno però fu esonerato e la prossima stagione potrebbe tornare in panchina nel massimo torneo nazionale.