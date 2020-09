Dopo la giornata libera di ieri, l’Udinese questa mattina ha svolto una seduta di allenamento tecnico-tattico iniziato dopo le fasi di attivazione. Al pomeriggio lavoro personalizzato per parte del gruppo. Lavoro a parte invece per Nuytinck, Jajalo, Mandragora e Stryger. Domani la squadra tornerà sul campo in mattinata.