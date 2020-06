L’Udinese oggi ha svolto una seduta di allenamento al mattino. Tutti a disposizione per mister Gotti, che dopo il riscaldamento ha incentrato il lavoro sul piano tecnico tattico. Domani pomeriggio la squadra bianconera svolgerà una partita in famiglia allo stadio Friuli. Mercoledì 17 sempre nello stadio di casa, andrà in scena un’amichevole contro il Brescia.