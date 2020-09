L’Udinese l’indomani della vittoria in amichevole per 3-0 contro il Legnano ha svolto un allenamento mattutino al centro sportivo Bruseschi. I calciatori che hanno preso parte alla gara hanno svolto un lavoro di scarico. I calciatori che non sono scesi in campo invece hanno svolto un lavoro atletico e tecnico, in campo c’era anche il neo acquisto Thomas Ouwejan. Domani giornata di riposo per i bianconeri.