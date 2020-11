Udinese: seduta pomeridiana per i bianconeri

Questo pomeriggio al Centro Sportivo Bruseschi, l’Udinese si è allenato a porte chiuse. Il gruppo di Luca Gotti si è concentrato principalmente sulla tattica. Buone notizie per il mister, in vista della gara di domenica a 12:30 contro la Lazio, perché il tecnico ritrova in gruppo gli infortunati Walace e Coulibaly. Inoltre, nulla di grave per Lasagna, solo una botta al ginocchio destro nell’ultima partita di coppa contro la Fiorentina, infatti a Roma ci sarà e l’attaccante è tranquillamente incluso nella lista dei convocati. L’unico giocatore ancora indisponibile è Prödl, che lavora ancora a parte. Per la partita del lunch match, Gotti dovrebbe tornare al solito modulo, il 3-5-2, anche se potrebbero esserci variazioni nello schieramento a partita in corso. Domani, sempre nella sessione d’allenamento pomeridiana, prima della partenza per Roma, ci saranno gli ultimi accorgimenti che verranno ripassati nella rifinitura.