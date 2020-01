Udinese, seduta tattica per i ragazzi di Gotti

L’Udinese di Luca Gotti dopo la sconfitta all’ultimo respiro contro il Milan, si prepara per la sfida del Tardini contro il Parma. Sarà la seconda gara consecutiva lontana dallo Stadio Friuli. Il match contro i ducali in programma domenica 26 alle ore 15 si avvicina e la squadra bianconera prepara il match concentrandosi sulla fase tecnico tattica. Questa mattina al Bruseschi , mister Gotti e i suoi ragazzi hanno iniziato la seduta con l’attivazione muscolare in palestra. L’allenamento è proseguito con esercitazioni tecnico tattiche incentrate sulle varie situazioni di gioco, per poi passare al possesso palla e successivamente alla costruzione della manovra di gioco. La seduta è terminata con i ripiegamenti difensivi. Domani la squadra bianconera tornerà in campo alle ore 12:30.