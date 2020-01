Udinese, Sema: Abbiamo dimostrato ciò che sappiamo fare”. E allontana il “sostituto”

Sema si sta prendendo il posto da titolare con determinazione. Si è tanto parlato di un buco a sinistra, ma lo svedese sta crescendo gara dopo gara, soprattutto in fase di spinta dove spesso sono le sue percussioni a dare palle gol ai compagni. Deve migliorare la fase senza palla, ma questa sua crescita sta allontanando anche le voci di mercato che da tempo si sprecano per trovare un sostituto a sinistra. Chiaro che la fascia vada potenziata, ma non con un giocatore che arriva per voler fare il titolare (leggasi Zeegelaar), ma piuttosto con una alternativa magari giovane da crescere.

Intanto lo svedese sul suo profilo Instagram commenta così la sconfitta di San Siro: “Volevamo più di quanto abbiamo ottenuto, ma abbiamo mostrato ciò che siamo in grado di fare, quindi continuiamo ad andare avanti