Udinese, come cambia lo Spezia con Semplici: Nzola al centro dell’attacco

L'Udinese ha già iniziato i suoi lavori in vista dei prossimi incontri di campionato. La partita di domenica pomeriggio alle ore 18 sarà davvero un crocevia fondamentale per questa stagione e soprattutto per una squadra che ha grande voglia di fare la differenza. Nel frattempo, l'avversario di turno ha dato una sterzata drastica alla propria stagione. E', infatti, arrivata ieri l'ufficialità di Leonardo Semplici sulla panchina dello Spezia. Vediamo come cambia la formazione spezzina.

Il probabile undici titolare

Come detto il modulo rimarrebbe il 3-5-2, le gerarchie non dovrebbero cambiare più di tanto. In porta non ci sono motivi per non riconfermare Dragowski. Davanti a lui nella difesa a 3 ci sarà di sicuro Nikolaou, con Caldara, Wisniewski, Ampadu e Amian, in quattro a contendersi due posti. Il centrocampo a 5 dovrebbe essere composto da Agudelo e Bourabia ai lati di Esposito, con Ekdal e Kovalenko alternative come prime alternative in attesa di Zurkowski. Mentre sulle corsie laterali dovremmo trovare, in attesa dei rientri di Holm e Bastoni, che potrebbe giocare anche come mezz’ala sinistra, Gyasi e Reca. L’attacco dovrebbe essere composto da Nzola certo del posto, con Verde e Shomurodov pronti a contendersi l’altra maglia da titolare.