Udinese, Soldati: “De paul resterà, Pozzo proverà a trattenere anche Musso”

Il presidente dell’Udinese, Franco Soldati ha parlato del futuro di alcuni calciatori molto importanti in casa bianconera. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Marte: “Lasagna è un pallino di molti club visto come sta giocando, ma non sono a conoscenza dell’interesse del Napoli. Alla ripresa del campionato è tornato più decisivo di prima. De Paul resterà con noi perché è un giocatore fondamentale e difficile da sostituire. Poi c’è Musso, un altro giocatore che credo la famiglia Pozzo vorrà tenere anche perché è sempre il migliore in campo”.