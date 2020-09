Udinese-Spezia, Gotti: “Siamo molto dispiaciuti per aver perso”

L’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti ha parlato al termine della gara contro lo Spezia. Queste le sue parole ai microfoni di Sky: “Quando si perdono due partite e si totalizzano zero punti in tre giorni, si tende a vedere tutto nero e disastroso. Oggi siamo stati puniti oltre i nostri demeriti. Abbiamo concesso un cross e un gol in contropiede, Musso non ha fatto una parata e abbiamo avuto 3 occasioni clamorose. Dobbiamo considerare tutto, siamo dispiaciuti per aver perso“.

Palumbo all’esordio, come valuta la sua prestazione?

“Gli ho detto una cosa tra me e lui, per non caricarlo di responsabilità. Ha un futuro radioso davanti. Bisognerebbe metterlo in una squadra più strutturata, oggi siamo in rincorsa, siamo un cantiere aperto. Era quasi allo sbaraglio“.

Su cosa bisogna lavorare?

“Il tempo deve intervenire. Non mi è mai capitato di avere 10 indisponibili, per l’Udinese è tantissimo e siamo in emergenza in ogni reparto. Il tempo ci consegnerà soluzioni ed esperienza per gestire questo tipo di partite“.