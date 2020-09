Udinese-Spezia, le formazioni ufficiali. Palumbo titolare a centrocampo

Alle ore 18 presso lo stadio Friuli, andrà in scena il recupero della prima giornata di campionato tra Udinese e Spezia. Le due squadre arrivano da due ko, i friulani dalla sconfitta di misura contro l’Hellas Verona, mentre i neopromossi liguri dall’1-4 in casa contro il Sassuolo. Gotti conferma Coulibaly a centrocampo, invece la sorpresa è l’inserimento di Palumbo nell’undici di partenza al posto dell’indisponibile, Arslan. Italiano invece si affida al rientro di Terzi in difesa e al nuovo arrivato Chabot, ex Sampdoria. Ecco le formazioni ufficiali:

Udinese (3-5-2)

Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Palumbo, Coulibaly, Zeegelaar; Lasagna, Okaka

A disp.: Nicolas, Gasparini, Prodl, Ouwejan, Battistella, Micin, Nestorovski, Forestieri, Matos

All.:Gotti

Spezia (4-3-3)

Zoet; Ferrer, Chabot, Terzi, Ramos; Deiola, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi

A disp.: Rafael, Krapikas, Marchizza, Mora, Sala, Agoumé, Barolomei, Farias, Pobega, Erlic, Agudelo, Piccoli

All.: Italiano