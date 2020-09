Udinese-Spezia, le probabile formazioni. Conferma per Coulibaly

Domani alle ore 18 l’Udinese ha l’occasione di riscattare il ko contro l’Hellas Verona. Allo stadio Friuli andrà in scena il recupero della prima giornata del campionato di Serie A contro lo Spezia neopromosso. Conferme per Gotti che a centrocampo punterà ancora sulla sorpresa Coulibaly. In avanti ancore Lasagna e Okaka. Queste le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2)

Musso; Rodrigo Becão, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan, Coulibaly, Zeegelaar; Lasagna, Okaka

SPEZIA (4-3-3)

Zoet; Ferrer, Erlic, Terzi, Ramos; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Farias, Galabinov, Gyasi