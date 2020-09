Udinese-Spezia, Marino: “Segnatevi il nome di Palumbo. De Paul? Non sono arrivate offerte irrinunciabili”

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino ha parlato prima della gara contro lo Spezia. Queste le sue parole ai microfoni di Sky: “Oggi vi dico di segnarvi il nome di Palumbo. In futuro credo che possa giocare come regista ma al momento si destreggia molto bene nel ruolo di mezzala, deve ancora irrobustirsi fisicamente ma tecnicamente è molto dotato sia in precisione che in potenza del tiro. Pereyra? Ora è un nostro tesserato e io l’ho già definito un acquisto da sogno, possibile solamente grazie alla virtuosa sinergia con il Watford. De Paul? Quando in estate lo davano già per partente certo io ho detto che mi sarei stupito di vederlo andare via. Non sono arrivate offerte irrinunciabili e credo che alla fine resterà con noi salvo imprevisti. Abbiamo avuto approcci con molte squadre ma nessuna delle offerte è stata ritenuta all’altezza. Per me si tratta di un giocatore fantastico e per me è un sogno poterlo vedere giocare ed allenarsi“.