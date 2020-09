Udinese-Spezia, Meluso: “Tutto quello che viene fino alla sosta è oro”

Il Ds dello Spezia, Mauro Melluso ha parlato nel pre gara del match contro l’Udinese. Queste le sue parole ai microfoni di Sky: “Io sono qui dal primo di settembre, in pochissimo tempo abbiamo fatto 16 acquisizioni e la 17esima è in arrivo, Sena, che dal Brasile sta per raggiungere La Spezia. C’è stato pochissimo tempo per amalgamare la squadra, quindi tutto che viene da qui fino alla sosta è oro. Lavoreremo intensamente durante la sosta“.

17 colpi fatti, manca l’ultimo. In attacco Santander?

“Abbiamo lavorato su tanti profili, stiamo lavorando su varie alternative e chi fa il mio mestiere cerca di crearsele sempre, oltre all’obiettivo principale. Si cercano di avere tante possibilità“.