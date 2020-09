Udinese-Spezia, Rafael: “Felice di essere entrato. Il gruppo ci tiene alla salvezza”

Il portiere dello Spezia, Rafael subentrato a Zoet è risultato decisivo con un ottima parata su Lasagna, anche se quest’ultimo poteva far meglio in quell’occasione. Queste le sue parole dopo la vittoria contro l’Udinese. Queste le sue parole ai microfoni di Sky: “Sono felice di essere entrato, questo è un gruppo che ci tiene alla salvezza. Se ci mettiamo la grinta giusta possiamo toglierci soddisfazioni importanti“.

La tua ultima partita proprio a Udine, puoi ripartire da qui?

“Devi essere sempre pronto in settimana, il campionato è cosi. Siamo in 4, chi entra in campo deve onorare la maglia. Mi sono trovato la palla tra le mani e ho capito subito che era da solo, lui ha stoppato alla grande e ha segnato il secondo gol“.

Dopo Cagliari ha pensato di smettere?

“Sì“.