Udinese-Spezia, sotto il segno di Antonio Di Natale

NEWS UDINESE – La prima partita di campionato vedrà l’Udinese affrontare in casa lo Spezia, i liguri faranno quindi contro i friulani il loro debutto in assoluto in Serie A. La partita sarà particolare soprattutto per un’ex stella bianconera: Antonio Di Natale. Dopo essere stato per più di dieci anni il trascinatore dell’Udinese, Totò ha appeso gli scarpini al chiodo e ha cominciato la carriera di allenatore. I suoi primi passi da membro dello staff sono stati proprio tra le fila delle giovanili dello Spezia. Purtroppo però il 20 settembre gli stadi saranno ancora chiusi, ma se così non fosse c’è da aspettarsi di sicuro la presenza di Totò sugli spalti della Dacia Arena. Quest’anno i bianconeri sono chiamati a riscattare una stagione a tratti deludenti, la salvezza comincia ad andare stretta al club.