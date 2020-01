Udinese, squadra che vince si cambia pochissimo. Sassuolo con molti problemi

L’Udinese di Luca Gotti si appresta chiudere l’andata contro il Sassuolo al Friuli con l’intento di arrivare a quota 24, come fece qualche stagione fa Stefano Colantuono. Con un bottino così il livello di sicurezza sarebbe garantito, ben sapendo che proprio quanto accadde anni fa dev’esser da monito per non m oltre la presa. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo De Zerbi con i suoi. L’obiettivo è dare ulteriore continua unità di risultati dopo le due vittorie consecutive e Gotti ora sembra evo trovare l’undici ideale in attesa del mercato ovviamente.

Musso tra i pali non si discute; difesa con De Maio, Nuytinck ed Ekong; mediana con Fofana e De Paul mezzali, Mandragora regista e sulle fasce Larsen e Sema; unico cambiamento davanti dove accanto a Okaka dovrebbe esserci nuovamente Lasagna al posto di Nestorovski che col Lecce non ha convinto.

Intanto al Mapei Football Center prosegue la preparazione del Sassuolo in vista del lunch match della 19esima giornata contro l’Udinese. Questo pomeriggio la squadra neroverde ha svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e partitella con l’Under 18 di mister Pensalfini. Ancora lavoro differenziato per Chiriches, Defrel, Duncan, Marlon e Tripaldelli