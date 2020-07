Udinese, squadra in campo questa mattina. Walace torna in gruppo

Il giorno dopo la bellissima vittoria contro la Juventus, l’Udinese ha svolto un allenamento mattutino. Al centro sportivo Dino Bruseschi, il gruppo di Gotti, nello specifico chi ha preso parte alla gara, ha effettuato una seduta di scarico in palestra. Il resto del gruppo ha lavorato sul piano tecnico tattico. Ottime notizie arrivano dall’infermeria, infatti il centrocampista brasiliano Walace, dopo l’infortunio alla spalla, subito contro il Napoli oggi ha lavorato in gruppo. L’ex Gremio potrebbe essere concovato per la gara contro il Cagliari di domenica, e potrebbe essere schierato contro il Lecce. Domani rifinitura alle ore 15, poi la partenza verso la Sardegna.