Udinese: squadra riunita al Bruseschi in vista del Crotone

Neanche il tempo di festeggiare il successo contro il Torino, che martedì allo Stadio Friuli arriverà il Crotone. I bianconeri sono già al lavoro per prepararsi al meglio in vista del match. Allenamento sul campo per chi ieri è subentrato o non ha giocato contro i granata. Lavoro di scarico in palestra invece per il resto della squadra. Sul campo 1 del Bruseschi, Gotti ha diretto una seduta dove hanno preso parte Lasagna, Mandragora, Nestorovski, Makengo, Coulibaly, Ter Avest, Arslan, Micin, ai quali si sono aggiunti diversi componenti della Primavera. Una trentina di tifosi, dato l’ok della società nell’aprire i cancelli al pubblico, sono accorsi a vedere i propri beniamini allenarsi. A bordocampo, c’erano i dirigenti Claudio Vagheggi e Andrea Carnevale ad osservare la squadra. La seduta si è conclusa con alcuni giocatori, tra i quali Lasagna e Palombo, a provare calci piazzati.

Per la gara contro i pitagorici, Gotti ritrova Arslan, che ha scontato il turno di squalifica. Si attendono invece news riguardo la situazione che ha interessato Okaka, riguardo un lieve risentimento muscolare che lo ha tenuto fuori dalla trasferta di Torino. Non dovrebbe recuperare Forestieri, che però oggi ha svolto l’allenamento in campo con i suoi compagni. L’ex Sheffield Wednesday punta al rientro nella prossima partita, che vedrà i friulani impegnati sul campo del Cagliari. Resta da capire la gravità dell’infortunio muscolare rimediato da Nuytinck. L’olandese sarà sottoposto tra oggi e domani agli accertamenti di rito. Per lui si profila uno stop di circa un mese. Lo si rivedrà in azione nel 2021.