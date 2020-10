UDINE – Anche se l’Udinese ha perso contro la Fiorentina, Stefano Okaka è tornato al goal. L’attaccante bianconero ha segnato un doppietta ai rivali che hanno temuto il peggio. Con un po’ di fortuna in più gli sforzi del centravanti non sarebbero stati vani. Al termine della gara sua sorella Stefania, su Instagram ha voluto fargli i complimenti per la bella prova: “Bravo Guerriero” ha scritto l’ex pallavolista: