Udinese, Stryger Larsen convocato dalla Damiamrca

L0esterno dell’Udinese, Jens Stryger Larsen appena tornato a disposizione di Gotti dopo l’infortunio è stato convocato dalla sua nazionale, la Danimarca. Il Ct Hjulmand lo ha inserito nella lista per la gara amichevole contro la Svezia e per le gare di Nations League contro Belgio e Islanda. Questo il comunicato del club friulano: “Jens Stryger Larsen in Nazionale. Il CT Hjulmand ha inserito il bianconero nella lista dei giocatori della Nazionale della Danimarca. I danesi saranno impegnati contro la Svezia (gara amichevole) mercoledì 11 novembre a Brøndby e in due gare di Nations League contro l’Islanda, domenica 15 novembre a Copenhagen e contro il Belgio, mercoeldì 18 novembre a Leuven.

Congratulazioni Jens!“