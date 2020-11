Udinese, Stryger Larsen: “Darò sempre il massimo per questi colori”- FOTO

L’esterno dell’Udinese, Stryger Larsen orgoglioso di aver raggiunto le cento presenze con la maglia bianconera in Serie A. Solamente un altro danese ha superato quota cento in bianconero: si tratta di Martin Jorgensen. Stryger Larsen ha condiviso su Instagram:” Sono davvero orgoglioso di raggiungere le 100 presenze in Serie A con questo club. E’ un grande traguardo per me e darò sempre il massimo per questi colori! Grazie del supporto che ho ricevuto dalla prima partita fino ad oggi”.