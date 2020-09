Udinese, Stryger Larsen sarà indisponibile fino a ottobre

Un problema che si portava avanti da tempo, poi l’operazione avvenuta nei giorni scorsi. L’esterno danese dell’Udinese, Jens Stryger Larsen si è sottoposto ad un intervento chirurgico al gluteo sinistro. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Larsen potrà tornare a disposizione di mister Gotti per il 4 ottobre, quando i friulani affronteranno la Roma. Al momento il favorito sulla fascia destra per una maglia da titolare è Ter Avest, ma attenzione all’arrivo imminente dell’argentino Nahuel Molina che dovrebbe essere in Friuli domani.