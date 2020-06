Udinese Summer Camp Online, nasce la prima edizione del camp bianconero

L’Udinese inaugura “Udinese Summer Camp Online“. Il club bianconero ha aperto le iscrizioni al camp dedicato ai giovani aspiranti calciatori, bambini dai 6 ai 14 anni. Il tutto in un formato online inedito. Ecco il comunicato del club friulano:

“Gli Udinese Summer Camp, non si fermano!

Anche al termine di un periodo difficile i Camp si trasformano in un inedito formato online. Un progetto innovativo, unico nel suo genere, che coinvolge bambini dai 6 ai 14 anni provenienti da ogni parte d’Italia per una settimana di allenamenti condotti da tecnici professionisti di Udinese Calcio, utilizzando la piattaforma online ZOOM. In linea con l’età, il programma di allenamenti è studiato per migliorare la tecnica individuale e sviluppare i fondamentali del gioco più bello del mondo, il calcio.

Non mancheranno momenti di animazione e aggregazione per imparare divertendosi, apprendendo, ad esempio, l’inglese calcistico.

I corsi sono divisi per fasce d’età (6-9 anni e 10-14 anni) e per settimana, con due ore di lezione la mattina e due il pomeriggio. Ogni classe “virtuale” avrà un massimo di 25 partecipanti e un tecnico qualificato dedicato.

“Sin dai momenti più duri del lockdown non ci siamo mai fermati – spiega il Direttore Generale di Udinese Calcio Franco Collavino – stando vicini ai ragazzi con progetti come Udinese Junior Club. Gli Udinese Summer Camp sono, tradizionalmente, un appuntamento fisso in questo momento dell’anno, abbinando aggregazione e divertimento a importanti occasioni di crescita calcistica e umana oltre che, in questa occasione, didattica. Pertanto, più che mai in questa fase di restart del calcio professionistico e, in generale, del Paese ci tenevamo a non disperdere questa occasione e di dare l’opportunità alle ragazze e ragazzi di vivere l’esperienza dei Camp seppur in una modalità diversa ma innovativa e, come nello spirito di Udinese, all’avanguardia”.

Si inizierà lunedì 29 giugno e, al momento, sono previste due settimane di corsi. I partecipanti potranno, in totale sicurezza, direttamente da casa, seguire i corsi tramite PC/Smartphone o tablet.

Tutto il processo di iscrizione è molto semplice e gestito interamente online grazie al sito udinese.summercamponline.it

Il prezzo per ciascun partecipante sarà di 140 euro, con prezzo promozionale di 130 euro per chi si iscriverà entro venerdì 19 giugno. Nell’iscrizione è compreso il KIT ufficiale di Udinese Camp che verrà spedito a domicilio prima dell’avvio dei camp.

Insomma, Udinese Calcio vuole essere sempre al servizio delle ragazze e dei ragazzi in questo momento di ripresa e di ritorno alle passione per eccellenza: il calcio. In attesa di ritrovarci, tutti insieme, al Bruseschi”.