Udinese, Tavian: “Col Sassuolo credo in una vittoria tranquilla”

Mister, la vittoria sul Lecce sembra testimoniare una ritrovata continuità di prestazione

E’ andata bene, col Lecce c’è stata una buona prestazione nonostante il vento fortissimo e contrario nel primo tempo, l’Udinese ha meritato di vincere: l’occasione di Lasagna, il gol di Okaka in fuorigioco millimetrico e l’ottimo atteggiamento, cosa non scontata perché quando riprendi dopo la sosta non è mai semplice rientrare in forma mentale ottimale. Sembra una banalità da dire ma alla lunga vince chi gioca meglio e l’Udinese si è dimostrata più forte, però, sia chiaro, quest’anno non ci sono squadre materasso.

Merito di Mister Gotti?

Gotti ha portato serenità allo spogliatoio e meritocrazia. Santa la partita di Coppa col Bologna! Sembrava dovesse appesantire il carico della squadra è invece si è rivelata una manna dal cielo che ha portato alla svolta di diversi giocatori: guarda Mandragora che nel suo ruolo di volante centrale riesce ad esprimere tutta la sua qualità, Nuytinck è rinato e Fofana finalmente spacca con la sua potenza.

Il Sassuolo arriverà col dente avvelenato dopo le polemiche seguite alla partita col Genoa?

Non credo ci siano ancora residui della partita col Genoa, ormai avranno metabolizzato gli episodi sfavorevoli, piuttosto potrebbero pagare dazio per l’indisponibilità di alcuni giocatori, tra infortuni e squalifiche, come Defrel o Berardi.

Quanto conta per l’Udinese giocare in casa?

Il Friuli, si sa, è un fortino: l’Udinese ha sempre tratto molta forza dal sostegno del proprio pubblico e, assieme al buono stato di forma, credo che ci porterà ad una vittoria tranquilla.