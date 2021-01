Udinese, Ter Avest e Nicolas in uscita

UDINE – Questa sera calerà il sipario sulla diciassettesima giornata di Serie A, con il posticipo in programma allo stadio Alberto Picco fra Spezia e Sampdoria. L’Udinese, dal canto suo, ha rimediato ieri pomeriggio la sua ottava sconfitta in campionato, perdendo al novantesimo contro il Napoli per 2-1. La compagine friulana ha inanellato una preoccupante serie di risultati negativi: la vittoria manca ormai da un mese – 3-2 sul campo del Torino lo scorso 12 dicembre – e nelle ultime sei partite sono arrivati appena tre punti. La classifica è tornata ad essere allarmante, con la zona retrocessione che attualmente dista soltanto quattro lunghezze, anche se c’è ancora la partita contro l’Atalanta da recuperare il 20 gennaio. La posizione di Luca Gotti comincia ad essere in bilico e da domani la squadra bianconera sarà in ritiro e inizierà a preparare la prossima sfida, proprio contro la Samp di Ranieri, nell’anticipo del penultimo turno del girone d’andata in programma sabato sera a Marassi.

FRONTE CALCIOMERCATO – Nel frattempo, con la campagna acquisti invernale aperta ormai da una settimana, mister Gotti spera di ricevere dei rinforzi, anche alla luce delle diverse assenze con cui deve fare i conti. Al momento, però, sono le trattative in uscita quelle più calde. Stando a ciò che riporta TMW, Hidde Ter Avest, terzino olandese classe ’97, è pronto a tornare in patria. L’Udinese sembra infatti aver raggiunto l’accordo per la sua cessione all’Utrecht e si attende l’ufficialità per i prossimi giorni. Anche il portiere Nicolas, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, potrebbe lasciare il Friuli. Ai microfoni di TMW ne ha parlato direttamente il suo agente, Joao Santos: “Nicolas è in scadenza con l’Udinese ma vorremmo rinnovare. C’è stato un sondaggio della Reggina e fa piacere. È una squadra importante, di tradizione. Ci ha pensato anche la Ternana, ma per ora ci sono stati solamente dei sondaggi”.