Udinese, Ter Avest: “l nostro gioco e il possesso palla sono migliorati molto”

L’esterno dell’Udinese, Hidde Ter Avest ha parlato a pochi minuti dall’inizio della sfida contro il Lecce. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Sappiamo che quella di oggi per i nostri avversari è una partita importantissima, ma lo è altrettanto per noi: vogliamo finire nel miglior modo possibile il campionato. Opportunità per me? Sì, sono contento di avere la possibilità di giocare dal primo minuto oggi e guardo al futuro con grande fiducia. Devo saper aspettare le mie chance perché siamo una squadra che gioca e che lo fa molto bene, quindi quando avrò le mie opportunità, come oggi, dovrò sfruttarle. Gotti? Penso che abbiamo dimostrato che il nostro gioco ed il nostro possesso palla sono migliorati molto, contiamo soprattutto su questo per accumulare punti“.