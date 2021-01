Udinese, testa allo Spezia e Musso riceve un premio

Torna ad allenarsi l'Udinese di Luca Gotti, che deve preparare la sfida contro lo Spezia di Italiano. Musso intanto viene premiato

Redazione

News Udinese - Torna ad allenarsi l'udinese di Luca Gotti, c'è la gara con lo Spezia da preparare. Match importantissimo per il proseguo della stagione, dato che le due squadre hanno gli stessi punti in classifica, ben 18, in 19 gare disputate. Domenica prossima alle 12:30 si affronteranno la quattordicesima e la quindicesima del campionato, in una partita che metterà in palio punti importantissimi per la corsa salvezza.

Dopo la giornata di riposo concessa da mister Gotti, i bianconeri sono tornati sui campi del Bruseschi. Partitella in famiglia, contro la primavera, come riportato del sito ufficiale dell'Udinese. Il programma della settimanale prevede anche una doppia seduta con lavoro in palestra e allenamento tecnico tattico. La squadra friulana è chiamata a replicare quanto fatto con l'Atalanta e con l'Inter negli ultimi due incontri di campionato. Due pareggi che hanno dato 'ossigeno' alla panchina, viste le tanti voci di un possibile esonero e con i nomi dei probabili sostituti che già aleggiavano.

Intanto Juan Musso, estremo difensore dell'Udinese, è stato votato come miglior bianconero del 2020. Premio conferitogli lo scorso dicembre dall'Assocalciatori nell'ambito del Galà del calcio triveneto. Un risultato non scontato ma che mette in luce ancora una volta la crescita dell'argentino, sempre più protagonista con la maglia della società friulana. Il portiere è stato provvidenziale anche contro l'Inter di Antonio Conte, nell'ultima giornata di campionato, con un vero miracolo su Lautaro Martinez. Intervento che ha blindato il risultato sullo zero a zero.

Il calciatore ha voluto ringraziare per il riconoscimento ottenuto, queste le sue parole: "Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno votato. Adesso il mio unico pensiero è quello di aiutare la squadra a vincere nella prossima gara contro lo Spezia. Questo premio per me è uno stimolo in più e mi spinge a fare sempre meglio iniziando proprio dalla prossima partita".