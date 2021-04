Udinese – Torino, Gotti: “Non segniamo nemmeno a porta vuota”

Le parole del tecnico bianconero nel post partita della Dacia Arena

Mastica amaro Luca Gotti al termine della gara della Dacia Arena, che ha visto il Torino trionfare per 1 a 0 sull'Udinese. A decidere l'incontro un rigore di Andrea Belotti. Ecco le parole del tecnico dei friulani ai microfoni di DAZN: "Il nostro problema più grande è che non riusciamo a fare gol nemmeno a porta vuota. Eravamo nella loro area di rigore senza il portiere. Poi riusciamo a prendere gol senza che Musso faccia una parata in tutta la partita. Perdere così fa davvero male, visto che la squadra aveva fatto bene e siamo stati sfortunati negli episodi. Non ho rivisto l'episodio del rigore, ma gli arbitri hanno a disposizione dei supporti tecnologici per decidere al meglio. Non voglio commentare se il rigore ci sia o meno. Ho finito la gara con 5 giocatori offensivi e ho finito con meno occasioni di quando c'era solo Pereyra dietro Llorente. Bisogna trovare il giusto equilibrio per fare male agli avversari. Non dipende dal numero degli attaccanti quanto produci. Tra l'altro Pereyra in quella posizione secondo me ha fatto benissimo. Arslan non avrebbe dovuto commettere quell'errore, mi sembra una lettura piuttosto facile ai nostri livelli. Sono contento che il club voglia di più, perché siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Fa male perdere così, deve aiutarci a migliorare nella prossima. Mi piace che il mio club non si accontenti".