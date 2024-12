Udinese – Torino | Runjaic ai microfoni nel pre partita. Le parole

Inizia la conferenza stampa di Kosta Runjaic valida per la 18esima giornata di campionato. Ecco le parole del tecnico nel dettaglio

Lorenzo Focolari Redattore 28 dicembre 2024 (modifica il 28 dicembre 2024 | 14:39)

Il tecnico dei bianconeri presenzia la conferenza stampa valida per la 18esima giornata di campionato. La squadra di Runjaic affronterà il Torino di Vanoli al Bluenergy Stadium Domenica 29 Dicembre alle 12:30. Andiamo a vedere le parole del tecnico.

Dopo questo entusiasmo post vittoria contro la Fiorentina e l'allenamento aperto con i tifosi, quali sono le insidie nell'affrontare la sfida di Torino? Come sta il gruppo?

"A Firenze è stata sicuramente una vittoria positiva per noi. La settimana ha avuto un'atmosfera positiva e avevamo già programmato gli allenamenti prima di quel successo. L'allenamento a porte aperte era già programmato, ma è stato ancora più emozionante farlo con questo entusiasmo. Ho incontrato molti giovani, ed è fondamentale per una società come l'Udinese mantenere legami forti con i propri tifosi. Anche se non è sufficiente, c'è molto entusiasmo e può andare bene. Quando non saremo in possesso, dobbiamo lavorare bene e cercare di mettere qualità quando recupereremo palla. Il Torino ha avuto un buon inizio di stagione, ma poi ha rallentato i risultati. Tuttavia, hanno la capacità di giocare un possesso palla molto avanzato. Dovremo dimostrare la nostra migliore prestazione domani e avere il sostegno dei nostri tifosi per ottenere i tre punti nella nostra ultima partita in casa."

Le ingenuità vanno cancellate: è questa la chiave per il salto di qualità?

"Sono d'accordo con te. Siamo stati inadeguati all'inizio del gioco, ma abbiamo giocato bene nella seconda frazione. Sappiamo perfettamente che questi errori possono avere un impatto fatale. Abbiamo avuto un'esperienza difficile con questi errori e stiamo lavorando per migliorarci ogni giorno. Se lo ripetiamo continuamente, significa che dobbiamo imparare da quanto è stato fatto nel passato per capire meglio certe situazioni, poiché il nostro obiettivo è evitare che capitino. Dobbiamo capire se dipendono dal nostro errore o dal merito dell'avversario".

Chi giocherà in difesa?

"Non ancora, dobbiamo ancora decidere. Stiamo facendo le nostre riflessioni e ci sono ancora delle possibilità che ho in mente".

Ha avuto modo di analizzare i punti di forza e non dell'avversario?

"I loro difensori sono bravi a giocare la palla tra i piedi e contribuiscono molto alla costruzione dal basso. Hanno avversari aggressivi e un portiere molto esperto che può essere pericoloso per i suoi lanci durante la gara. Hanno tre e quattro soluzioni tattiche disponibili, e non dovremo stare troppo bassi o troppo alti per evitare lanci lunghi. Inoltre, dobbiamo mantenere la nostra attenzione sulle seconde palle. Dovremmo giocare come desideriamo, ma siamo consapevoli che loro giocano uomo su uomo. È utile per mantenere l'equilibrio e la proattività durante la fase di possesso. Sarà coraggioso quando ha il pallone".

Quale squadra di Serie A l'ha lasciato più impressionato sul terreno di gioco?

"Dopo la gara di Verona saremo in grado di stabilire un budget. Molte squadre hanno giocato bene contro di noi grazie alle loro ottime individualità. Molti hanno le loro caratteristiche, come la struttura dell'Inter o l'Atalanta, contro cui è difficile giocare. Il Napoli ci ha causato molti problemi. È difficile giocare in alcune circostanze a causa del fatto che siamo tutti nuovi, ma possiamo imparare da queste squadre, come abbiamo fatto nella prima uscita stagionale a Bologna, dove abbiamo ottenuto un buon pareggio. Avremo modo di confrontarci quando le ripeteremo nel girone di ritorno".

Situazioni indisponibili? Come sta Payero?

"Bijol sarà in grado di giocare domani, mentre Payero non sarà disponibile dal primo minuto perché non si è allenato abbastanza con il gruppo. È un piacere avere un giocatore di questo tipo con noi e spero che la prossima settimana avremo anche Davis. Tutti saranno recuperati presto, così come Zarraga e Giannetti".

Ci sarà un'opportunità per Sanchez?

"Capisco che c'è un grande interesse per lui, ed è giusto. Ha bisogno ancora di tempo per familiarizzare con le procedure della squadra, quindi non sarà in grado di giocare come titolare domani. È possibile che possa giocare uno spezzone a seconda di come andrà la partita. Ho ancora alcuni dubbi riguardanti la formazione e ci penserò stanotte. Sono lieto di poterli ospitare nel nostro stadio. Tuttavia, non dimentichiamo che il nostro obiettivo è concentrarsi sulla nostra squadra, sulla nostra posizione in classifica e sul modo in cui una gara specifica procede. Spero che tutti i miei giocatori siano soddisfatti dopo la gara di domani. È la mia preghiera, non solo per domani".

Si creerebbero aspettative in caso di vittoria?

"Ci sono molte aspettative e siamo entusiasti. Ci troviamo in un buon punto nel nostro processo e conosciamo la situazione di partenza. Domani ci sarà una partita significativa e poi giocheremo contro l'Hellas Verona. Sebbene ci sia la possibilità di migliorare ulteriormente la classifica, il nostro obiettivo è stabilizzarci. Il Torino è rimasto un po' indietro, mentre altre squadre hanno aspettative più alte rispetto a noi. Gli errori che stiamo commettendo sono troppo comuni e se riuscissimo a eliminarli, potremo discutere di un nuovo passo in avanti. Mi aspetto di vedere una squadra concentrata e presente sul campo domani per far sentire i tifosi coinvolti. I tifosi possono essere orgogliosi di questi dettagli, che non possono essere spiegati a parole".

Che effetto ha Pafundi avuto sul gruppo?

"Sta partecipando agli allenamenti della squadra. Devo dire che raramente ho assistito a un talento di questo livello per quanto riguarda i movimenti, la sua visione e il suo possesso. È divertente vederlo giocare a calcio ed è un grande talento, ma ora è necessario lasciarlo adattarsi alla squadra e assimilarsi. Deve capire come giochiamo a calcio e capire come si inserisce nella squadra. Nel corso della settimana che abbiamo trascorso, non abbiamo partecipato a molti allenamenti e non ho visionato molto. Tuttavia, il suo talento lo lascia impressionato. Inoltre, la forza fisica è necessaria nel calcio per i duelli; il suo obiettivo è quello di crescere ed essere in grado di imporre il proprio marchio sulla squadra".