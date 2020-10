Udinese, torna in edicola la rivista “L’Udinese”

L’Udinese lancia il nuovo numero della rivista “L’Udinese“. Sarà in edicola dal 24 ottobre, ci saranno approfondimenti sui nuovi acquisti e interviste e Marino e Mandragora. Questo il comunicato del calub friulano: “Torna l’appuntamento con “L’Udinese” il magazine ufficiale dei bianconeri. Il secondo numero sarà in edicola sabato 24 ottobre e, grande novità, a partire dalla prossima settimana, sarà possibile acquistarlo anche online sul sito store.udinese.it. In questo numero non perdere tutti gli approfondimenti sull’universo Udinese con approfondimenti ed interviste esclusive ai protagonisti, a partire da Gerard Deulofeu ma anche interviste a tutto campo al responsabile dell’Area Tecnica Pierpaolo Marino e Rolando Mandragora. Vi aspettiamo in edicola!“