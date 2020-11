Udinese: tre punti che fanno allontanare dalla zona rossa

Secondo risultato utile consecutivo per i ragazzi di Gotti, che seppur salvati nel finale dal V.A.R., portano a casa tre punti fondamentali, in quello che possiamo ritenere un vero e proprio scontro salvezza. I bianconeri salgono al sedicesimo posto a quota 7 punti, allontanandosi così di due lunghezze dalla zona retrocessione. Ora i friulani si apprestano a concludere il mese di novembre, giocando il turno di Coppa Italia, che si disputerà sempre allo Stadio Friuli contro la Fiorentina. Seguirà infine la trasferta di Roma in campionato contro la Lazio.