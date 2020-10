Udinese, tre punti contro il Parma che valgono doppio

UDINE – Finalmente l’Udinese è riuscito a cambiare rotta. La vittoria di ieri contro il Parma ha portato energie positive tra i giocatori friulani. Le reti di Samir e di Pussetto all’ultimo, unite all’autogoal di Iacoponi, hanno permesso ai bianconeri di agguantare i primi tre punti della stagione. All’appello mancano ancora le reti delle punte, ma il primo passo era gonfiare la rete e mettere in cascina punti salvezza. Se poi sono contro una diretta concorrente valgono persino doppio. I gialloblu hanno tutto sommato disputato una buona gara, se non fosse stato per il guizzo dell’argentino all’ultimo il pari sarebbe stato un risultato tuttavia giusto. La formazione di Fabio Liverani ha tempo per riprendersi, così come quella di Luca Gotti. Il tecnico bianconero deve per prima cosa badare alla propria panchina.