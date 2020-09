Udinese, Troost Ekong: “La sconfitta di oggi non preoccupa. E’ sempre precampionato”

Il difensore dell’Udinese, William Troost Ekong ha parlato dopo il ko in amichevole contro il Venezia. Queste le sue parole ai microfoni di Udinese Tv: “Secondo me si tratta della classica partita di precampionato. Abbiamo giocato i due tempi con due squadre completamente diverse e in questo momento ciò che è importante è accumulare minuti nelle gambe. Non siamo mai contenti quando perdiamo ma in questo momento non rappresenta nulla di preoccupante, dobbiamo comunque lavorare e migliorare ancora perché ormai il campionato è vicino e già nella prossima partita speriamo di essere al meglio per poter poi iniziare bene il campionato. In settimana abbiamo lavorato molto duramente ma è questo il momento giusto per fare questo tipo di allenamenti, in modo da arrivare poi alla stagione nella miglior forma possibile. Inizio una settimana più tardi? Secondo me è meglio, anche perché il finale di campionato scorso è stato molto duro e noi dobbiamo ricaricarci per questo nuovo campionato. Credo che si tratti di un piccolo vantaggio, dobbiamo arrivare pronti alla prima partita“.