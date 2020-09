Udinese, Troost Ekong saluta: “Dopo anni speciali è arrivato il momento di cambiare. Froza Udinese!” – VIDEO

L’ormai ex difensore dell’Udinese, William Troost Ekong è ai saluti. E’ ormai questione di ore il suo passaggio al Watford, tanto che il club friulano ha già acquistato Bonifazi dalla Spal come sostituto. Il centrale nigeriano ha collezionato 66 presenze con la maglia bianconera dal 2018. Sul suo profilo instagram, l’ex Gent ha pubblicato un videomessaggio di saluto a club e tifosi. Queste le sue parole:”Buongiorno! Solo poche parole per ringraziare tutti. Dopo due anni speciali è arrivato il momento di cambiare e andare via. Un ringraziamento speciale a tutti i miei amici e compagni di squadra, allo staff, alla società e ovviamente ai nostri tifosi. Grazie mille a tutti e un grande in bocca al lupo all’Udinese. Forza Udinese sempre. Un grande abbraccio. Il vostro Willy. Ciao!”