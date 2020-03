Udinese, Trost-Ekong: “Auguro tanta forza a chi lotta contro il Covid”

NEWS UDINESE – In questo momento in cui il calcio, così come gli altri sport, è in stand by, non esistono più colori, stemmi, o avversari, ma si fatti tutti il tifo contro un unico avversario: il coronavirus. Tutto il mondo è impegnato in questa lotta contro la pandemia e ognuno ha deciso schierarsi come può. Anche molte personalità note al mondo del pallone hanno aiutato la ricerca e chi ogni giorno scende in campo contro il nemico di tutti. Insomma, il calore e la vicinanza non manca, anzi, forse in questo periodo è al massimo storico. O almeno ora siamo tutti uniti come l’umanità non lo era da un bel po’. Dopo la Cina, l’Italia è stato il secondo Paese a dover far fronte per resistere. Ora che il bel Paese sta ottenendo dei risultati, piccoli ma pure sempre incitanti, tutto il resto del mondo sta adottando le contromisure per vincere la sfida. Ci vorrà ancora del tempo prima che si possa riprendere con il normale svolgimento delle vite di tutti quanti. Nel frattempo però anche il calciatore dell’Udinese Trost Ekong, attraverso il suo profilo Twitter, ha voluto mandare un incitamento a chi lotta giorno dopo giorno per la nostra salvaguardia. Se prima erano i calciatori ad essere tifati, adesso sono loro stessi a vestire i panni dei tifosi. Ecco il messaggio del difensore bianconero: “Ciao ragazzi, spero che stiate tutti bene e che restiate a casa. Io sto bene, mi alleno ogni giorno a casa. Voglio augurare tanta forza a tutti coloro che quotidianamente lavorano per curare i malati. Siamo con voi, ci vediamo presto!”